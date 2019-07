LED -owe oświetlenie

Ledowe oświetlenie ma wiele form. Może występować jako tradycyjna żarówka, którą wkręcamy do naszego oświetlenia czy jest oświetlenie stojące czy też kinkiety lub oświetlenie zewnętrzne. Na rynku występują także taśmy ledowe, które są doskonałym rozwiązaniem nie tylko w przypadku przestrzeni mieszkalnych ale także biurowych czy przedsiębiorczych. W naszym artykule przedstawimy wam trzy podpowiedzi i jak wybrać taśmę LED.

Jak wybrać taśmę LED - trzy wskazówki

Pierwszą wskazówką z naszej strony będzie zwrócenie uwagi na tak zwany lumen strumienia świetlnego. Jest to wyznacznik tego jak mocne światło uzyskamy kupując taśmę LED. Co ciekawe wybierając taśmę nie skupiamy się na gęstość idiot oraz na ich wielkości bo to właśnie lumeny informują nas o tym jak mocno będzie owa taśma świecić. Kolejną sprawą jest całkowite zaniechanie porównywania parametrów tradycyjnej żarówki do tej ledowej. Mierzona w watach moc tradycyjnej żarówki nijak ma się do taśmy LED. Jak wybrać taśmę LED porównując producentów? Kupujmy taśmy ledowe od producentów, którzy długo istnieją na rynku, ponieważ to oni zagwarantują nam dwuletnią gwarancję naszego produktu.