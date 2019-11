Taśmy LED - ciekawe rozwiązanie nie tylko do mieszkania

Taśmy LED są coraz częściej stosowane zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jako oświetlenie czy doświetlenie schodów, blatów kuchennych i nie tylko. Co więcej Ledy stosowane są także w lokalach usługowych jak restauracje, modne showroomy, sklepy odzieżowe i nie tylko. Warto jednak zaopatrzyć w odpowiednie akcesoria do ledowych taśm, szczególnie kolorowych. Jednym z nich jest sterownik do taśm led. A który z wielu dostępnych na rynku warto wybrać?

Sterownik do taśm led z oferty

W ofercie AKB POLAND, producenta oświetlenia LEDowego oraz wszelkich akcesorii i dodatków znajdziemy model sterownika do taśm led LED RGB IR44 6A. Jest to sterownik, który kompatybilny jest z wielokolorowymi taśmami RGB i RGB+W, niskonapięciowymi jak 12/24V. Sterownik pozwala na wybór jednego lub wielu z 20 zaprogramowanych kolorów, w tym 5 odcieni białego za pomocą bezprzewodowego pilota. Możliwe jest także stworzenie indywidualnej kombinacji, która dzięki funkcji power off memory, zachowa także w pamięci ostatnio używaną kombinację. Pilot posiada sterowanie na PODCZERWIEŃ IR oraz zasięg 2-3 metry.