Jaka barwa światła najlepsza dla oczu - nasze podpowiedzi

Nie wiesz jaka barwa światła najlepsza dla oczu? Zachęcamy zatem do zapoznania się z informacjami w naszym artykule.



Barwy światła - czy mają znaczenie?

Jeśli rozpatrujemy barwę światła jako element wykończenia wnętrz i nadania poszczególnym pomieszczeniom odpowiedniego klimatu, z pewnością można stwierdzić, że barwy źródeł światła mają znaczenie. Białe światło powiększy pomieszczenie, żółte wprowadzi przytulny klimat, kolorowe ledy mogą zastąpić futurystyczne dodatki. Jaka barwa światła najlepsza dla oczu?



Jaka barwa światła najlepsza dla oczu?

By dowiedzieć się jaka barwa światła najlepsza dla oczu, musimy dowiedzieć się najpierw czym jest współczynnik odwzorowania barw. Kluczowe dla tego, czy odbieramy światło, jako przyjemne lub nieprzyjemne dla oczu jest jego zdolność do takiego oświetlanie przedmiotów, by w najbardziej naturalny sposób oddawały one swe barwy. To właśnie współczynnik odwzorowania barw, czyli CRI od agnielskiego Colour Rendering Index w syntetyczny sposób podsumowuje tę cechę światła. Zatem co lepsze światła ledowe ciepłe czy te zimne? Warto szukać odpowiedzi na to pytanie na blogu akb poland.